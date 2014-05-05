Кабмін тимчасово закрив 27 пунктів пропуску на кордоні з Кримом

Кабінет міністрів України тимчасово закрив 27 пунктів контролю та пунктів пропуску через державний кордон в Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Відповідне розпорядження від 30 квітня 2014 р. № 424-р "Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю" опубліковане на Урядовому порталі.

"У зв’язку із загостренням ситуації в Автономній Республіці Крим і вторгненням на територію України озброєних формувань, екстремістськи налаштованих осіб та військовою агресією з боку Російської Федерації, блокуванням роботи пунктів пропуску через державний кордон (далі - пункти пропуску) та пунктів контролю, які розташовані в Автономній Республіці Крим, що призводить до неможливості провадження подальшої діяльності в них та перешкоджає здійсненню передбачених законодавством України видів державного контролю під час перетинання державного кордону, та відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” тимчасово закрити пункти пропуску та пункти контролю за переліком згідно з додатком", - пояснює уряд.

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Серед закритих пунктів пропуску, зокрема: Севастопольський морський торговельний порт, Ялтинський морський торговельний порт, Феодосійський морський торговельний порт, Керченський морський торговельний порт, аеропорт Сімферополя та інші.

Міністерству закордонних справ необхідно довести до відома дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, а також дипломатичних представництв і консульських установ України інформацію про тимчасове закриття пунктів пропуску та пунктів контролю.

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"Адміністрації Державної прикордонної служби після усунення обставин, що призвели до тимчасового закриття пунктів пропуску та пунктів контролю... внести на розгляд Кабінету міністрів України пропозиції щодо відновлення діяльності в таких пунктах пропуску та пунктах контролю", - сказано в розпорядженні.