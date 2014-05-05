"Укрзалізниця" закрила продаж квитків на 17 поїздів через перекриття колії у Слов'янську і Краматорську

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів терористами на перегонах Слов'янськ - Шпичкіно і Красний Лиман - Форпостная, починаючи з 1 травня, закрила продаж квитків на 17 пар поїздів у внутрішньому і міжнародному сполученнях, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, у зв'язку з перекриттям шляхів на цих перегонах "Укрзалізниця" закрила продаж квитків на наступні поїзди у внутрішньому і міжнародному сполученнях до введення нового графіка руху в обох напрямках: №10/9 Донецьк - Москва, №20/19 Луганськ - Київ, №27/28 Москва - Кисловодськ, №78/77 Маріуполь - Москва, №84/83 Маріуполь - Київ, №134/133 Луганськ - Київ, №152/151 Донецьк - Київ, №154/153 Донецьк - Київ, №157/158 Харків - Донецьк, №171/172 Харків - Донецьк, №179/180 Харків - Луганськ, №321/322 Харків - Маріуполь, №369/370 Баку - Харків, №384/383 Барановичі - Маріуполь, №390/389 Мінськ - Анапа, №302/301 Мінськ - Адлер, №356/355 Мінськ - Мінеральні Води.

Також "Укрзалізниця" змінила маршрут курсування поїзда №369/370 повідомленням Баку - Харків через ділянку Іловайськ - Червоноармійськ - Павлоград - Лозова, з 3 травня в обидва напрямки по днях курсування. Про зміну маршруту відомство поінформувало залізничні адміністрації Росії, Азербайджану та Білорусі. Продаж проїзних документів на цей поїзд закрито в обох напрямках на ділянці Іловайськ - Харків, за винятком станцій Іловайськ і Харків.

Крім того, у зв'язку з даними обставинами, також було припинено рух приміських поїздів на ділянці від Донецька до станції Лозова Південної залізниці. Так, 2 травня на Донецької та Південній залізницях було змінено маршрут руху 45 поїздів, зокрема рух 28 потягів були скасовані взагалі.

3 травня 48 приміських поїздів змінили свій графік руху, зокрема 29 потягів були скасовані.

За даними прес-служби Донецької залізниці, станом на 5 травня закрито рух поїздів на ділянці Лозова - Слов'янськ - Дружківка та Форпостна - Красний Лиман в напрямках Букіно - Ізюм - Харків і Стежка - Куп'янськ, у результаті чого 14 пар пасажирських поїздів формування Донецької залізниці змінили маршрут прямування та скасовано 2 пари пасажирських поїздів формування Південної залізниці, 29 пар приміських поїздів скасовані і 9 пар змінили маршрут прямування.

З 2 травня 2014 року відсутня напруга в контактній мережі на ділянці Лозова - Слов'янськ - Дружківка, не працює пост електричної централізації на станції Слов'янськ та вокзал Слов'янськ, заблоковані шляху на станції Форпостна.

"У разі відмови від поїздки "Укрзалізниця" просить пасажирів звертатися до залізничних кас. Повернення квитків здійснюється відповідно до правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України... Просимо пасажирів стежити за оголошеннями про зміни у графіку руху приміських поїздів на вокзалах і станціях. "Укрзалізниця" приносить свої вибачення пасажирам за незручності", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня озброєні особи почали захоплювати адміністративні будинки у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня у Слов'янську терористи захопили пост електричної централізації і заблокували рух поїздів на ділянці Лозова - Ясинувата". Раніше терористи намагалися захопити пасажирський поїзд за маршрутом Москва-Маріуполь під час зупинки в Слов'янську близько 8 годин ранку, проте їм завадили антитерористичні підрозділи.

3 травня в СБУ повідомили, що під час проведення антитерористичної операції в Донецькій області українські спецслужби втратили 5 осіб убитими, ще 12 поранені.