"Бориспіль" планує залучити 1,7 млрд гривень позикових коштів

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує залучити у 2014 році 1,702 млрд грн за рахунок залучення кредитів та можливого випуску корпоративних облігацій.

Аеропорт "Бориспіль" планує спрямувати залучені кошти на рефінансування поточного кредитного портфеля для оптимізації фінансових витрат, йдеться в повідомленні підприємства, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, 274,9 млн грн залучених коштів аеропорт має намір спрямувати на капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів. Зокрема, 230,9 млн грн аеропорт планує направити на будівництво паркінгу, а 44 млн грн - на реконструкцію терміналу "D".

У повідомленні сказано, що реалізація цих планів дозволить обслуговувати міжнародні та внутрішні рейси в єдиному термінальному комплексі "D", збільшити площі, призначені для комерційного обслуговування і отримати додатковий прибуток від аеропорту не авіаційної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» у 2013 році скоротив чистий прибуток в 3,25 разу - до 123,742 млн грн.

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Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

«Бориспіль» за підсумками 2013 року скоротила пасажиропотік на 6,5% порівняно з 2012 роком - до 7,93 млн осіб.