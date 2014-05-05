Дитячі залізниці відкрили новий сезон у восьми містах

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на початку травня відкрила новий сезон літньої поїздної роботи та навчально-виробничої практики на дитячих залізницях у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Запоріжжі, Рівному та Луцьку, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, щорічно на дитячих залізницях працюють більше 400 гуртків юних залізничників, у яких займаються понад 6,5 тис. школярів.

Викладачі-залізничники проводять активну громадську роботу, зокрема, організовують для учнів екскурсії на підприємства залізничного транспорту, зустрічі з представниками виробництва, культурно-масові та спортивні заходи.

Як зазначають в "Укрзалізниці", навчання на дитячих залізницях допомагає успішно сформувати у школярів орієнтацію на майбутню професійну діяльність, бо зазвичай понад 80% вихованців дитячих залізниць продовжують навчання у ПТУ, вищих навчальних закладах залізничного напрямку.

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"Унікальність дитячих залізниць у тому, що всю роботу (машиністів, провідників, колійників, начальників станцій, касирів) виконують юні залізничники під наглядом інструкторів. Зараз учні здають заліки педагогам - інструкторам за знаннями, набутими протягом навчального року", - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця 30 квітня відкрила на Київській дитячій залізниці (КДЗ) сезон літньої поїзної роботи та навчально-виробничої практики.

1 травня 2014 року в Парку культури та відпочинку Київського району (Донецьк) відбулося відкриття 42-го сезону роботи Донецької дитячої залізниці.

Довідка УНІАН. Усього в Україні функціонують 8 дитячих залізниць, зокрема, три на Львівській магістралі, дві на Придніпровській, Донецькій, Південно-Західній та Південній залізницях.