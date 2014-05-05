Дитячі залізниці відкрили новий сезон у восьми містах

14:19, 05 травня 2014
Транспорт/Звя'зок
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Щорічно на дитячих залізницях працюють більше 400 гуртків юних залізничників.

Детские железные дороги открыли новый сезон

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на початку травня відкрила новий сезон літньої поїздної роботи та навчально-виробничої практики на дитячих залізницях у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Запоріжжі, Рівному та Луцьку, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, щорічно на дитячих залізницях працюють більше 400 гуртків юних залізничників, у яких займаються понад 6,5 тис. школярів.

Викладачі-залізничники проводять активну громадську роботу, зокрема, організовують для учнів екскурсії на підприємства залізничного транспорту, зустрічі з представниками виробництва, культурно-масові та спортивні заходи.

Як зазначають в "Укрзалізниці", навчання на дитячих залізницях допомагає успішно сформувати у школярів орієнтацію на майбутню професійну діяльність, бо зазвичай понад 80% вихованців дитячих залізниць продовжують навчання у ПТУ, вищих навчальних закладах залізничного напрямку.

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"Унікальність дитячих залізниць у тому, що всю роботу (машиністів, провідників, колійників, начальників станцій, касирів) виконують юні залізничники під наглядом інструкторів. Зараз учні здають заліки педагогам - інструкторам за знаннями, набутими протягом навчального року", - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця 30 квітня відкрила на Київській дитячій залізниці (КДЗ) сезон літньої поїзної роботи та навчально-виробничої практики.

1 травня 2014 року в Парку культури та відпочинку Київського району (Донецьк) відбулося відкриття 42-го сезону роботи Донецької дитячої залізниці.

Довідка УНІАН. Усього в Україні функціонують 8 дитячих залізниць, зокрема, три на Львівській магістралі, дві на Придніпровській, Донецькій, Південно-Західній та Південній залізницях.

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