"Укрзалізниця" цього року оздоровить 20 тис. дітей залізничників

Згідно з повідомленням, у літньому сезоні-2014 дітей планується оздоровити в 23 відомчих дитячих оздоровчих установах, розташованих у різних регіонах України.

Традиційно особливу увагу "Укрзалізниця" надає організації відпочинку дітей пільгових категорій. Зокрема, цього року планується оздоровити дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, а також дітей, які проживають в зонах радіоактивного забруднення.

"Батьки платитимуть лише 10-30% від вартості путівки, а інша частина буде компенсуватися за рахунок підприємств, відомчих профспілок та регіональних відділень Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності", - підкреслили в прес-службі.

У даний час на залізницях України триває робота з організації дитячого відпочинку, а готовність закладів до роботи в літній період будуть визначати комісії за участю представників місцевих органів влади, санітарно-епідеміологічних станцій та пожежної охорони.

Як повідомляв УНІАН, в оздоровчих закладах залізничної галузі минулого року відпочили та пройшли курс лікування 88 тис. осіб, із них 26,2 тис. дітей залізничників. Станом на 1 січня 2014 року кількість працівників підприємств залізничного транспорту в Україні становила близько 340 тис. осіб.

У 2013 році "Укрзалізниця" збільшила витрати на реалізацію та збереження ряду пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць на 8,4% порівняно з 2012 роком - до 5,7 млрд грн.