"Укрзалізниця" пускає поїзди в обхід Слов'янська та Краматорська

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») уточнила маршрут курсування 17 пар пасажирських поїздів у внутрішньому й міжнародному сполученнях через Краматорськ і Слов'янськ, продаж на які був раніше скасований у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів терористами на двох ділянках Донецької залізниці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, 17 пар поїздів курсуватимуть за зміненим маршрутом через ділянку Красноармійськ - Павлоград - Лозова, а продаж квитків на поїзди зі станцій, які вони не проходитимуть, скасовано до введення нового графіка руху.

Як уточнили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці", деякі поїзди курсують за заданими маршрутами згідно з графіком, а деякі прибувають на станції призначення із запізненням, максимальна затримка поїздів у напрямку зі сходу України становить до чотирьох годин.

"Усім пасажирам, які звернулися до залізничних кас із приводу повернення проїзних документів на поїзди, які змінили маршрут прямування, виплата здійснюється в повному обсязі без утримання комісійних зборів. Повернення посадочних документів, оформлених через Інтернет, та електронних проїзних документів здійснюється тільки в квиткових касах", - підкреслили в прес-службі.

Крім того, також було припинено рух приміських поїздів на ділянці від Донецька до станції Лозова Південної залізниці. Так, 4 травня з 52 приміських поїздів було скасовано 33 поїзди і 19 поїздів змінили маршрути проходження. 5 травня з 52 приміських поїздів - 34 поїзди було скасовано і 18 поїздів змінили маршрути курсування.

«Укрзалізниця» просить своїх пасажирів при плануванні поїздки залізничним транспортом звертатися за уточнюючою інформацією до залізничних кас і довідкових служб вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» повідомила про закриття продажу квитків на 17 пар поїздів у внутрішньому й міжнародному сполученнях із 1 травня у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху на перегонах Слов'янськ - Шпичкине і Красний Лиман - Форпостна.

У середині квітня озброєні особи почали захоплювати адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в Слов'янську терористи захопили пост електричної централізації та заблокували рух поїздів на ділянці Лозова - Ясинувата, внаслідок чого на Донецькій та Південній залізницях було змінено маршрут курсування 45 поїздів, зокрема - 28 поїздів було скасовано.

3 травня 48 приміських поїздів змінили маршрути проходження, зокрема - 29 поїздів було скасовано.

Станом на 5 травня закрито рух поїздів на ділянці Лозова – Слов'янськ - Дружківка і Форпостна - Красний Лиман у напрямах Букіне – Ізюм - Харків і Тропа - Куп’янськ.