Продажі нових автомобілів в Україні продовжують падати

У повідомленні сказано, що частка нових автомобілів у загальній кількості вперше поставлених на облік автомобілів із січня по квітень становить 97%, або 45 781 одиниць.

Продажі нових легкових автомобілів у квітні впали порівняно з квітнем минулого року на 71%, а порівняно з березнем 2014 року – на 29%, до 7 944 одиниць, із яких 7 765 штук (98%), - нові автомобілі.

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За даними асоціації, лідером продажів серед вперше поставлених на облік автомобілів у квітні стала китайська марка Geely, що реалізувала 964 машин, що на 52,8% менше, ніж у квітні 2013 року. На другому місці японська Тоyota – 913 штук (-51,4%). Запорізький автомобілебудівний завод зайняв третій рядок рейтингу – 775 одиниць (-44,5%). Четверте й п'яте місце займають корейські марки Hyundai - 382 авто (-86%) і KIA - 326 авто (-85,5%).

Як повідомляв УНІАН, продажі нових автомобілів за підсумками 2013 року зайняли дві третини від загального обсягу первинного авторинку й становили 232,894 тис. одиниць. Із них легкових автомобілів продано 213,322 тис. штук, комерційних – 16,393 тис., автобусів – 3,179 тис.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.