ПЗ запобігла 134 крадіжкам вантажів і майна на 102 тис. грн

Працівники підрозділів служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці (ПЗ) у січні-квітні 2014 року запобігли 134 випадкам розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму понад 102 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, ПЗ передала до правоохоронних органів 113 затриманих за підозрою у розкраданні майна залізниці.

Зокрема, у квітні воєнізована охорона попередила 26 крадіжок вантажів і майна Придніпровської магістралі на суму понад 16,5 тис. грн.

У ході оперативно-профілактичних заходів на інфраструктурних об'єктах магістралі за порушення правил, встановлених на залізничному транспорті (ходіння коліями у невстановлених місцях, незаконний проїзд у вантажних поїздах), працівники Придніпровської залізниці затримали 792 осіб, із яких 471 був оштрафований на суму понад 16 тис. грн.

Як зазначають у прес-службі, сторонні особи найчастіше намагалися вкрасти вугілля (близько двох третин від загальної кількості запобігання розкрадань) та брухт (30,8% випадків). Найчастіші спроби крадіжок майна Придніпровської залізниці за вказаний період зафіксовані на території Дніпропетровської та Запорізької областей, де найбільш криміногенними були станція Таврійськ та ділянка П'ятихатки - Железняков - Верховцево.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" за підсумками 2013 року зафіксувала збільшення кількості випадків крадіжок та пошкоджень майна залізниць на 35,4% порівняно з 2012 роком - до 260 випадків.

Працівники підрозділів служби воєнізованої охорони придніпровської залізниці у 2013 році попередили 432 випадки розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму понад 395 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більш ніж 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.