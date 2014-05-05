Авіасполучення між Донецьком і Москвою призупинено

Авіасполучення між Донецьком і Москвою з 2 травня тимчасово призупинено, повідомляється на сторінці Міжнародного аеропорту "Донецьк" у мережі Facebook.

У повідомленні зазначається, що аеропорт не є ініціатором припинення перельотів, а інформацію про скасування даних рейсів аеропорт одержує щодня від організації, що контролює авіасполучення в Україні.

Про відновлення рейсів між Донецьком і Москвою аеропорт сповістить відразу після отримання інформації від контролюючих органів, зазначається у повідомленні.

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Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокоф’єва є одним із найбільших авіатранспортних підприємств України. Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної і Східної Європи.