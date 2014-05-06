Аеропорт "Донецьк" тимчасово скасував усі рейси

Міжнародний аеропорт "Донецьк" тимчасово припинив прийом і відправку рейсів, повідомила УНІАН прес-служба аеропорту.

"За розпорядженням Державної авіаційної служби України прийом і відправку повітряних суден з аеропорту "Донецьк" тимчасово припинено. Актуальна інформація про статус рейсів розміщена на онлайн табло офіційного сайту", йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті аеропорту "Донецьк".

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Станом на 11:00, рейси скасовано до 20:05. Інформація на онлайн табло постійно оновлюється.

Рейси закрито у зв'язку із загостренням ситуації в місті Донецьк і Донецькій області, де вже декілька тижнів триває протистояння між проукраїнськими активістами і проросійськими сепаратистами.

Як повідомляв УНІАН, раніше з 2 травня авіасполучення між Донецьком і Москвою було тимчасово припинене.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокоф‘єва є одним з найбільших авіатранспортних підприємств України. Аеропорт обслуговує регулярні й чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної і Східної Європи.