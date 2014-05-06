Другий відремонтований Hyundai вийшов на маршрут Київ - Львів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») сьогодні випустить у рейс за маршрутом Дарниця – Київ – Львів ще один модернізований швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem – другий з 10 наявних потягів, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"З 6 травня відновлено курсування денного швидкісного потягу №169/170 сполученням за маршрутом Дарниця – Київ – Львів виробництва компанії Hyundai Rotem. З Дарниці він відправляється згідно з чинним графіком о 17:01 із зупинкою на станції Київ-Пасажирський о 17:14-17:26. До Львова електропоїзд прибуде о 22:20. Назад зі Львова потяг "Інтерсіті+" відправляється о 5:50 із зупинкою на станції Київ-Пасажирський і прибуває на станцію Дарниця об 11:14", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в прес-службі, 29 квітня 2014 року "Укрзалізниця" після проведення модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ – Харків перший швидкісний потяг Нyundai.

На даний час модернізація решти 8 електропоїздів продовжується і здійснюється за рахунок південнокорейського виробника в рамках гарантійного обслуговування за участю фахівців компанії Hyundai Rotem, представників "Української залізничної швидкісної компанії" (УЗШК) і "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця", "Українська залізнична швидкісна компанія" і Hyundai Rotem вибачаються перед пасажирами за тривалу перерву в роботі електропоїздів", - зазначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця», яка 29 квітня 2014 року після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ - Харків швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem - перший з 10 наявних потягів, планує завершити модернізацію решти до кінця липня поточного року.

Нyundai Rotem спільно з УЗШК з метою безпеки пасажирів вирішили з 12 лютого тимчасово припинити експлуатацію всіх десяти потягів «Інтерсіті+» у зв'язку з виявленням у ході чергового технічного огляду тріщин у конструкції потягів.

Пізніше «Укрзалізниця» заявила, що не допускала порушень правил експлуатації швидкісних потягів категорії "Інтерсіті+".

Рухомий склад Нyundai за маршрутом Київ – Харків було замінено двосистемними потягами Skoda і потягами локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, а на інших напрямках – потягами з локомотивною тягою, сформованими з СВ і купейних вагонів.

У березні Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо УЗШК за фактом несправностей і неліцензійного використання швидкісних електропоїздів Hyundai. У свою чергу, УЗШК спростувала ці обвинувачення, заявивши, що має необхідну ліцензію для здійснення пасажирських перевезень на даних потягах.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Оператором швидкісних потягів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.