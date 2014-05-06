В Україні можуть збільшити плату за проїзд іноземного транспорту

Міністерство інфраструктури України пропонує підвищити ставки єдиного збору для автотранспорту з іноземною реєстрацією і спрямувати ці кошти на розвиток автомобільних доріг.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиного збору, який стягується в пунктах пропуску через державний кордон України" підготували фахівці Мінінфраструктури.

Законопроект передбачає збільшення удвічі ставки єдиного збору за проїзд автомобільними дорогами для іноземних автобусів і вантажівок, а також запровадження єдиного збору за проїзд автодорогами України для транспортних засобів з іноземною реєстрацією вагою менш як 3,5 тонни.

У повідомленні наголошується, що сьогодні на першочергові роботи з поточного ремонту і експлуатаційного утримання доріг не вистачає коштів.

"За останні 7 років фінансування становило близько 18-36% необхідного: 2-4 млрд грн за нормативних 11 млрд грн, через що обсяги руйнувань і деформацій на автодорогах загального користування зросли до 50% загальної протяжності", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України (“Укравтодор”) у 2014 році має намір направити на ремонт доріг 3 млрд грн.

У березні 2014 року “Укравтодор” затвердив плани роботи зі Світовим банком з реконструкції дороги від Полтави до Харкова з перспективою будівництва дороги від Полтави до Дніпропетровська.