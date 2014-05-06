Придніпровська залізниця скоротила відрахування до бюджетів та цільових фондів

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-квітні 2014 року скоротила відрахування до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів соціального страхування, в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року, на 14,5% - до 731,31 млн грн, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

Зокрема, за вказаний період Придніпровська магістраль перерахувала до державного бюджету 232,88 млн грн, до місцевих бюджетів - 142,13 млн грн, до цільових фондів соцстраху - 356,3 млн грн.

Зокрема, у квітні Придніпровська залізниця сплатила до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів соціального страхування 169,72 млн грн, з них до держбюджету - 62,16 млн грн, до місцевих бюджетів - 31,13 млн. грн., цільові фонди соцстраху - 76,43 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-березні 2014 року скоротила відрахування у бюджети та цільові фонди, в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року, на 13,7% - до 547,21 млн грн.

ПРИДНІПРОВСЬКА залізниця у 2013 році збільшила відрахування до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів соціального страхування, у порівнянні з 2012 роком, на 0,38% - до 2,6 млрд грн.

Придніпровська залізниця за 4 місяці 2013 року перерахувала до бюджетів і цільових фондів 855,574 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.