"Укрзалізниця" обіцяє відшкодувати вартість квитків на потяги, які змінили маршрут

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») обіцяє в повному обсязі відшкодувати вартість проїзних документів на 17 пар поїздів, що курсують у східному напрямку за зміненим маршрутом, в обхід Слов'янська й Краматорська, у випадку, якщо поїзд не слідує через станцію, до якої пасажир придбав квиток.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Разом із тим, у випадку, якщо пасажир придбав квиток до станції, через яку поїзд курсує, проїзний документ повертається на загальних підставах відповідно до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу й пошти залізничним транспортом України.

Повернення посадочних документів, оформлених через Інтернет, і електронних проїзних документів здійснюється лише в квиткових касах.

Як нагадали в прес-службі, надалі продаж квитків на зазначені поїзди зі станцій, які вони не проходитимуть, скасовано до введення нового графіка руху.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" змінила маршрут курсування 17 пар пасажирських потягів у внутрішньому і міжнародному сполученнях через Краматорськ і Слов'янськ, у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів терористами на перегонах Слов'янськ - Шпичкине і Красний Лиман - Форпостна. Так, до стабілізації ситуації вони курсуватимуть через ділянку Красноармійськ - Павлоград - Лозова.

У середині квітня озброєні особи почали захоплювати адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в Слов'янську терористи захопили пост електричної централізації та заблокували рух поїздів на ділянці Лозова - Ясинувата, внаслідок чого на Донецькій та Південній залізницях було змінено маршрут курсування 45 поїздів, зокрема - 28 поїздів було скасовано.

3 травня 48 приміських поїздів змінили маршрути проходження, зокрема - 29 поїздів було скасовано. 4 травня з 52 приміських поїздів було скасовано 33 поїзди і 19 поїздів змінили маршрути проходження. 5 травня з 52 приміських поїздів - 34 поїзди було скасовано і 18 поїздів змінили маршрути курсування.

Максимальна затримка поїздів у напрямку зі сходу України становить до чотирьох годин.