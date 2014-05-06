ЄБРР надасть Україні 200 млн євро на модернізацію доріг

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) істотно збільшує обсяг кредитування у державному секторі України, приєднуючись до заходів реагування міжнародного співтовариства, спрямованих на підтримку української економіки, повідомляється на сайті банку.

Зокрема, ЄБРР надає кредит 200 млн євро за проектом модернізації автомобільних доріг, який фінансується спільно з Європейським інвестиційним банком.

Попередньою умовою ухвалення рішення щодо виділення фінансування для проекту реконструкції доріг було затвердження програми Міжнародного валютного фонду для України, яке відбулося 30 квітня.

Банк повідомляє, що модернізація транспортної інфраструктури України є одним з ключових пріоритетів діяльності ЄБРР у країні, оскільки сприяє поліпшенню і розширенню комерційних зв'язків усередині України і з сусідніми країнами.

200 млн євро, що виділяються, є другим траншем інвестиційної програми ЄБРР у секторі автомобільних доріг. Ці кошти дозволять завершити реконструкцію доріг на підходах до столиці України, включаючи ділянки трас Київ - Одеса і Київ - Чернігів, які входять до складу ключового Пан'європейського транспортного коридору №9.

ЄБРР нагадує, що перший транш у розмірі 250 млн євро за цим проектом, підписаним у 2010 р., було успішно використано для реконструкції останньої ділянки автомагістралі між Києвом і Житомиром, яка є частиною Пан'європейських коридорів №3 і №4, а також ділянки автомагістралі між Києвом і Ковелем, яка зв'язує Україну і країни ЄС.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 квітня 2014 року банк узяв на себе зобов'язання щодо надання 8,9 млрд євро (12,2 млрд дол.) у рамках 326 проектів в Україні.

Рішення про відновлення кредитування у держсекторі України ухвалене радою директорів ЄБРР 25 березня. Банк має намір інвестувати в економіку України близько 1 млрд євро щороку.