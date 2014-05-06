"Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на більшість поїздів з 27 травня

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновила попередній продаж квитків на більшість поїздів, які курсують територією України з 27 травня 2014 року, призупинений 11 квітня у зв'язку з необхідністю внесення коригувань до графіка руху поїздів на 2014-2015 роки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Після узгодження графіка руху із залізничними адміністраціями сусідніх країн "Укрзалізниця" розпочала попередній продаж квитків на поїзди, які відправляються в рейс із 27 травня. Рішення про відкриття попереднього продажу квитків було узгоджене з Російськими залізницями (РЗ) і з дочкою РЗ "Федеральною пасажирською компанією", - зазначається в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 6 травня вже відкрито попередній продаж квитків на 157 поїздів, які відправляються в рейс із 27 травня по 1 червня. Зокрема, продаж квитків відкрито на 131 поїзд, що курсує у внутрішньому сполученні, і на 26 поїздів, які курсують у сполученні з країнами СНД.

За даними прес-служби, телеграма від керівництва РЗ щодо погодження графіка руху й відкриття продажів надійшла на адресу "Укрзалізниці" 30 квітня цього року.

Крім того, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 135 поїздів, які відправляються в рейс, починаючи з 1 червня - після введення графіка руху поїздів на 2014-2015 роки, зокрема на 114 поїздів, що курсують у внутрішньому сполученні, і на 21 поїзд у міжнародному сполученні.

Попередній продаж квитків на поїзди, які відправлятимуться в рейс після 27 травня і курсуватимуть через територію України, також відкрила РЗ.

Крім того, на всі поїзди зменшено термін реалізації попереднього продажу квитків із 45 до 30 діб до передбачуваної дати відправлення поїзда.

Як уточнили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці", питання про відкриття попереднього продажу квитків на поїзди, що курсують у напрямку АР Крим і назад, поки залишається невирішеним.

"За відкриттям продажу квитків пасажири можуть стежити за допомогою системи booking.uz.gov.ua або уточнювати інформацію в залізничних касах", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня "Укрзалізниця" заявила про тимчасове призупинення попереднього продажу квитків на поїзди, які курсують із материкової частини України до анексованого Росією Криму, з 27 травня 2014 року у зв'язку з неузгодженим із відомством рішенням самопроголошеного держпідприємства "Кримська залізниця" про коригування розкладу руху поїздів у графіку на 2014-2015 роки.

Пізніше відомство заявило про наміри зберегти найпопулярніші серед туристів маршрути поїздів між материковою Україною і Кримом.