Аеропорт "Донецьк" відновив роботу

Міжнародний аеропорт "Донецьк" відновив прийом і відправлення літаків на внутрішніх і міжнародних рейсах у вівторок, 6 травня, з 15:30 після декількох годин припинення роботи у зв'язку із загостренням ситуації в Донецьку і Донецькій області, де вже кілька тижнів відбувається протистояння між проукраїнськими проросійськими активістами та сепаратистами.

Про це сказано в повідомленні на сторінці Міжнародного аеропорту "Донецьк" у мережі Facebook.

Нагадаємо, що вранці у вівторок міжнародний аеропорт "Донецьк" тимчасово призупинив прийом і відправку рейсів.

У повідомленні сказано, що аеропорт відновлює прийом і відправлення рейсів згідно з розпорядженням Державної авіаційної служби України.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня авіасполучення між Донецьком і Москвою було тимчасово припинено також через загострення ситуації в регіоні.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокоф'єва є одним із найбільших авіатранспортних підприємств України. Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної та Східної Європи.

