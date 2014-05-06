"Укрзалізниця" підготувала до літнього сезону 2,3 тис. пасажирських вагонів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період відремонтувала 2350 пасажирських вагонів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, з них 1009 пасажирських вагонів пройшли деповський ремонт, що на 8 одиниць більше плану. Роботи з підготовки пасажирського рухомого складу до літніх перевезень планується завершити до 25 травня поточного року.

Згідно з повідомленням, Південно-Західна залізниця відремонтувала в депо 237 вагонів, Львівська магістраль - 196, Придніпровська - 188, Донецька - 156, Одеська - 142, Південна - 90.

В цілому для забезпечення літніх пасажирських перевезень "Укрзалізниця" планує підготувати близько 4 тис. одиниць пасажирського вагонного парку.

"Під час ремонту вагонів комплексні бригади повинні не тільки пофарбувати і освіжити кузова вагонів, але й оновити інтер'єр і внутрішнє оснащення, зокрема електричне та холодильне обладнання, для чого на залізницях був створений необхідний запас матеріально-технічних засобів, вузлів та деталей вагонів з урахуванням введення в експлуатацію додаткових пасажирських поїздів", - підкреслили в прес-службі.

При цьому «Укрзалізниця» зазначає, що з усього пасажирського вагонного парку тільки 1483 вагони (35% від загальної кількості) обладнані системою кондиціонування повітря, тоді як в інших вагонах функціонує система так званої природної вентиляції, через що виникають нарікання на якість послуг.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» минулого року в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період підготувала 4532 пасажирських вагона.

Відомство в рамках підготовки колійного господарства до літнього сезону, планує в 2014 році реконструювати та відремонтувати 355 км залізничних шляхів.

"Укрзалізниця» планує поточного року придбати 50 пасажирських вагонів і 15 дизель-поїздів шляхом розміщення замовлень на Крюківському вагонобудівному заводі (КВБЗ) на суму близько 1,63 млрд грн за рахунок іноземних запозичень під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» передбачено Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, розробленої урядом за дорученням президента України.

Зношеність пасажирського рухомого складу, задіяного в нічних перевезеннях, складає 85,8%. Понад 3,6 тис. вагонів (51,7%) вже вичерпали термін експлуатації - 28 років і експлуатуються понад нормативний термін. Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичний знос).

Ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт» передбачає, що «придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення здійснюються у встановленому порядку за рахунок коштів державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних вкладень».