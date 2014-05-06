"Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів у східному напрямку

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху потягів на двох ділянках в Слов'янську і Краматорську, внесла зміни до розкладу руху приміських і регіональних потягів у східному напрямку, а також скасувала 33 приміських потяги до стабілізації ситуації на сході України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, Донецька залізниця скасувала 29 приміських потягів, Південна магістраль скасувала 4 потяги. Крім того, відомство обмежило маршрути 9 приміських потягів Донецькою магістраллю і 10 - Південною залізницею.

"Укрзалізниця" просить своїх пасажирів під час планування поїздки залізничним транспортом звертатися за уточненням інформації про курсування потягів до залізничних кас і в довідкові служби вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" змінила маршрут 17 пар пасажирських потягів у внутрішньому і міжнародному сполученнях через Краматорськ і Слов'янськ, у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху потягів терористами на перегонах Слов'янськ - Шпичкине і Красний Лиман - Форпостна. Так, до стабілізації ситуації вони курсуватимуть через ділянку Красноармійськ - Павлоград - Лозова.

У середині квітня озброєні особи почали захоплювати адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в Слов'янську терористи захопили пост електричної централізації та заблокували рух потягів на ділянці Лозова - Ясинувата, внаслідок чого на Донецькій і Південній залізницях було змінено маршрут курсування 45 потягів, зокрема - 28 потягів було скасовано.

3 травня 48 приміських потягів змінили маршрути проходження, зокрема - 29 потягів було скасовано. 4 травня з 52 приміських потягів було скасовано 33 потяги і 19 потягів змінили маршрути проходження. 5 травня з 52 приміських потягів - 34 потяги було скасовано і 18 потягів змінили маршрути.

Максимальна затримка потягів у напрямку зі сходу України становить майже чотири години.