В Україні можуть ввести плату за проїзд для вантажних автомобілів

Міністерство інфраструктури України пропонує уряду і парламенту ввести обов'язкову плату для автомобілів з максимальною допустимою масою до 12 тонн і більше за проїзд автомобільними дорогами України.

Відповідний законопроект вже підготовлений фахівцями міністерства інфраструктури України.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінінфраструктури, додаткові джерела фінансування будуть спрямовані на ремонт і будівництво доріг.

У повідомленні сказано, що від 40% до 50% доріг державного значення не відповідають сучасним технічним вимогам, а фінансування галузі за останні 7 років становило 18-36% від нормативно необхідного.

За даними прес-служби, при оплаті великовантажними автомобілями за проїзд мережею доріг довжиною близько 21000 км, можна отримати додатково на ремонтно-будівельні роботи 4-8 млрд грн в залежності від тарифу 0,5-1,0 грн/км.

Відповідно до законопроекту, система оплати за проїзд великоваговими автомобілями може бути створена державою або на умови державно-приватного партнерства.

У повідомленні зазначається, що дохід Державного дорожнього фонду України формується в основному за рахунок надходжень від акцизного збору та ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що імпортуються до митної території України.

Як повідомляв УНІАН, Мінінфраструктури пропонує підвищити ставки єдиного збору для автотранспорту з іноземною реєстрацією та направляти ці кошти на розвиток автомобільних доріг.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у 2014 році має намір направити на ремонт доріг 3 млрд грн.

Україна проводить будівництво та ремонт автомобільних доріг в різних частинах країни за підтримки низки міжнародних фінансових організацій, серед яких Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку.