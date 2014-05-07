В Україні почастішали незаконні втручання в роботу залізниць

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-квітні 2014 року зафіксувала 114 випадків несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу залізниць, що на 50% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Протягом 4 місяців 2014 року було допущено 114 випадків незаконних втручань в роботу залізниць проти 76 за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за вказаний період "Укрзалізниця" зафіксувала 39 випадків незаконного втручання в роботу Південно-Західної залізниці, 27 випадків - в роботу Придніпровської магістралі, 18 випадків сталося на Одеській залізниці, по 11 випадків - на Львівській та Донецькій магістралях, 8 - на Південній.

У прес-службі нагадали, що за незаконне зазіхання на майно залізниць передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в січні-березні 2014 року зафіксувала 84 випадки несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу залізниць, що в 1,9 рази перевищило показник аналогічного періоду минулого року.

Відомство в 2013 році зафіксувало 260 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту на загальну суму 750,56 тис. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до статті 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пошкодження залізничної колії, захисних лісонасаджень, снігозахисних загороджень та інших колійних об'єктів, споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів, - тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.