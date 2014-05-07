У Харкові на День Перемоги запустять екскурсійний ретропоїзд для ветеранів-залізничників

Південна залізниця (ПЗ) запустить для ветеранів залізничної галузі на День Перемоги екскурсійний ретропоїзд за маршрутом Харків-Пасажирський, Основа, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

Згідно з повідомленням, ретропоїзд відправиться 9 травня зі станції Харків-Пасажирський о 10:00 і прибуде на станцію Основа о 10:40.

"Першими пасажирами святкового рейсу стануть ветерани Південної магістралі. Під час 40-хвилинної поїздки зі станції Харків-Пасажирський до станції Основа для ветеранів-залізничників будуть звучати мелодії, фронтові пісні та інструментальні композиції часів Великої Вітчизняної війни. На першій колії вокзалу станції Основа відбудеться святковий обід для ветеранів", - йдеться в повідомленні.

До складу ретропоїзду, що працює на вугіллі, входять локомотив, два сучасні вагони-ресторани, а також тендер - спеціальний вагон, призначений для перевезення запасу палива і води.

Як зазначають у прес-службі, локомотив на паровозній тязі готували до виконання першого рейсу (з 2002 року поїзд не експлуатувався) протягом трьох місяців, фахівці локомотивного депо Основа також ремонтували і реконструювали склад.

З нагоди 145-річного ювілею Південної магістралі 6 липня, залізниця планує використовувати ретропоїзд у якості експонату в своєму музеї під відкритим небом, що налічує кілька десятків раритетних зразків залізничної техніки.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця на травень запустила екскурсійний ретропоїзд, зокрема, на 1, 2, 3, 9, 10, 17, 24 і 31 травня з відправленням зі станції Київ-Пасажирський о 15:28 і поверненням назад о 17:47.

ПЗЗ у 2013 році перевезла по Києву в екскурсійному ретропоїзді 2290 пасажирів.

Довідка УНІАН. Ретропоїзд ПЗ веде паровоз серії Ер, побудований у 1954 році на заводі «Совромнефтемаш» у місті Решиця (Румунія). Із 2002 року локомотив не експлуатувався. Поїзд може розвивати швидкість до 55 км/ч.

Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць (1869 р.) і одна з найбільших доріг нинішньої України.

Залізнична мережа дороги розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів чоловік.