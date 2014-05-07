Одеська залізниця підготує до літнього сезону 658 пасажирських вагонів

Одеська залізниця в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період планує підготувати 658 пасажирських вагонів, з яких 258 вагонів - з системами кондиціонування повітря, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, станом на 7 травня, Одеська вже підготувала 329 вагонів, з них 115 вагонів - з системами кондиціонування повітря.

Згідно з повідомленням, до початку літніх перевезень Одеська магістраль у всіх підрозділах пасажирського господарства, що забезпечують підготовку поїздів до відправлення в рейс, поповнить запаси постільних речей та чайної продукції для вагонів.

Як відзначають в прес-службі, Одеська залізниця у повному обсязі провела всі необхідні організаційні та технічні заходи, що дозволяють при збільшенні пасажиропотоку до літа відкрити додаткові каси. У цей час працює достатня кількість кас, необхідних для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом.

Одеська залізниця має намір завершити підготовку пасажирського господарства до літніх перевезень до кінця травня.

Також повідомляється, що з введенням з 1 червня 2014 року нового графіка руху поїздів на 2014/2015 роки заплановано курсування приблизно 20 пар пасажирських поїздів формування Одеської залізниці. У літній період планується додатково призначити 5 пасажирських поїздів.

Крім того, у новому графіку руху була змінена нумерація п'яти поїздів, зокрема, №138/137 Черкаси - Одеса замість №638/637, №798/797 Одеса - Вінниця замість №180/179, № 224/223 Одеса - Київ замість №124/123, №472/471 Одеса - Харків замість №432/431, №153/154 Москва - Бєлгород-Дністровський замість №543/544.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період планує підготувати 4403 пасажирських вагона. Станом на початок травня залізниці вже відремонтували 2350 пасажирських вагонів.

За даними "Укрзалізниці", з усього пасажирського вагонного парку тільки 1636 вагонів (35%) обладнані системою кондиціонування повітря.

Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичний знос).

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.

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