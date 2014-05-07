Автоперевізники в Україні будуть отримувати ліцензії через "Укрпошту"

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) буде видавати ліцензії та інші документи для перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом територіїєю України за допомогою держпідприємства поштового зв'язку «Укрпошта».

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, заявник повинен подати заповнену заяву та відповідний пакет документів для перевірки працівникові відділення поштового зв'язку "Укрпошти". Заявник зможе вибрати порядок отримання документу, а саме - засобами поштового зв'язку чи особисто в Укртрансінспекції. Після цього працівник "Укрпошти", що прийняв документи, відправить їх як лист з оголошеною цінністю (застрахована від втрати) одержувачеві.

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За даними прес-служби, оплата пересилки поштових відправлень Укртрансінспекції буде здійснюватися заявником.

Документи за результатами розгляду будуть надсилатися заявнику листом з оголошеною цінністю із повідомленням про вручення під особистий підпис.

Довідка УНІАН. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) була створена у квітні 2011 року для видачі дозвільних документів на перевезення пасажирів і вантажів та контролю за автомобільними перевезеннями.