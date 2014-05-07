Україна ратифікувала Будапештську конвенцію про водні шляхи

Україна вдосконалює перевезення водними шляхами / Фото УНІАН

Виконуючий обов’язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав Закон України № 1229-VII «Про ратифікацію Будапештської конвенції про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ)».

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня ВР ухвалила даний закон.

Ратифікація Конвенції сприятиме уніфікації правил міжнародних перевезень вантажів внутрішніми водними шляхами, що дозволить усунути перешкоди у здійсненні українськими перевізниками міжнародних вантажних перевезень та розширити їх участь у судноплавстві на європейських річках.

Будапештська конвенція про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами укладена 22 червня 2001 року в м. Будапешті (Угорська Республіка). Конвенцію було підписано від імені держави Україна 20 червня 2002 року.