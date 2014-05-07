Львівська залізниця провела тиждень охорони праці

Львівська залізниця (ЛЗ) у період з 21 по 28 квітня 2014 року провела у своїх структурних підрозділах та підприємствах тиждень охорони праці з метою попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, а також підвищення рівня безпеки і умов праці залізничників, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, тиждень охорони праці завершився 28 квітня у Всесвітній день охорони праці, який щорічно відзначається більш ніж у 100 країнах світу.

Згідно з повідомленням, залізничники провели 551 тематичну зустріч, присвячену нинішній темі Всесвітнього дня охорони праці: «Нешкідливі і безпечні умови праці під час використання хімічних речовин - запорука здоров'я працівників». Працівники залізничної галузі також обладнали 933 стенди з тематичною інформацією, а на відеотерміналах, встановлених на вокзалах і в салонах поїздів, було продемонстровано 58 відеороликів, спрямованих на підвищення рівня безпеки на залізничному транспорті.

Водночас, Львівська залізниця провела більше двохсот конкурсів на краще робоче місце, виробничу дільницю і працівника, зокрема, відначила 32 співробітників, які проявили активність під час проведення цьогорічного Дня охорони праці, а також привітала 75 кращих фахівців з охорони праці у відокремлених підрозділах та на підприємствах Львівської залізниці.

Також були проведені заходи, присвячені пам'яті загиблих на виробництві.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.