Придніпровська залізниця скоротила навантаження на 2,5%

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-квітні 2014 року скоротила навантаження в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 2,5% - до 36,73 млн тонн вантажів 37,67 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, тільки в квітні Придніпровська магістраль навантажила 9,58 млн тонн, з них 5,59 млн тонн у внутрішньому сполученні.

Зокрема, у квітні Придніпровська залізниця навантажила на внутрішній ринок наступні види вантажів: залізної та марганцевої руди - 3,2 млн тонн, кам'яного вугілля - 1,5 млн тонн, коксу - 94,1 тис. тонн, флюсів - 31,9 тис. тонн, чорних металів - 133,2 тис. тонн, брухту чорних металів - 29,7 тис. тонн, нафти і нафтопродуктів - 2,7 тис. тонн.

Обсяги навантаження будівельних вантажів на внутрішній ринок становили 154,2 тис. тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 80,5 тис. тонн, цементу - 140,4 тис. тонн, зерна - 9,4 тис. тонн, продовольчих і збірних товарів - 289,4 тис. тонн.

На експорт у квітні було завантажено 3,88 млн тонн вантажів, зокрема руди залізної і марганцевої - 2,6 млн тонн, коксу - 7,5 тис. тонн, чорних металів - 793,3 тис. тонн, хімічних мінеральних добрив - 65 тис. тонн, будівельних вантажів - 219,4 тис. тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 21,6 тис. тонн, зерна - 57,8 тис. тонн, продовольчих і збірних товарів - 192,8 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Придніпровською залізницею у січні-березні 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 2,3% - до 27,15 млн тонн з 27,79 млн тонн.

У 2013 році Придніпровська залізниця збільшила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 2,1% - до 117,457 млн тонн.

Придніпровська залізниця у січні-квітні 2013 року збільшила навантаження порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 1,25% - до 37,668 млн тонн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.