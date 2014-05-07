Поїзди Hyundai повернуть в експлуатацію до кінця червня

Зняті з рейсів через технічні несправності пасажирські потяги Hyundai буде повернуто для обслуговування пасажирів до кінця червня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході виїзного засідання уряду в Харкові заявив міністр інфраструктури Максим Бурбак.

«Нам потягів не вистачає, ви знаєте, що Hyundai вже два ми запустили, до кінця червня ми запустимо повністю всі потяги «Hyundai», - запевнив Бурбак.

Водночас він зазначив, що досі не вирішено питання придбання двох швидкісних потягів виробництва Крюківського вагоноремонтного заводу.

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Як повідомляв УНІАН, Нyundai Rotem спільно з "Українською залізничною швидкісною компанією" (УЗШК) з метою безпеки пасажирів вирішили з 12 лютого тимчасово припинити експлуатацію всіх десяти потягів «Інтерсіті+» виробництва Hyundai Rotem у зв'язку з виявленням у ході чергового технічного огляду тріщин у конструкції потягів.

Рухомий склад Нyundai за маршрутом Київ – Харків було замінено двосистемними потягами Skoda і потягами локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, а на інших напрямках – потягами з локомотивною тягою, сформованими з СВ і купейних вагонів.

«Укрзалізниця» 29 квітня 2014 року випустила в рейс після модернізації швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" за маршрутом Київ - Харків, а 6 травня – ще один потяг на маршрутом Дарниця – Київ – Львів.

При цьому 29 квітня в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомили, що модернізацію решти потягів планується завершити до кінця липня поточного року.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Оператором швидкісних потягів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія», створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.

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