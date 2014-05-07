Продаж вживаних автомобілів впав на 86%

Продаж вживаних автомобілів у січні-квітні поточного року впав на 86% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 5 544 одиниць, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Укравтопром».

За даними асоціації, продажі вживаних комерційних автомобілів за вказаний період знизилися на 89% - до 4 151 одиниць, легкових автомобілів - на 54%, до 1 193 штук, автобусів - на 69%, до 200 одиниць.

У квітні продажі старих автомобілів на первинному авторинку становили 1057 одиниць, що на 92% менше, ніж у квітні 2013 року, і на 9% менше, ніж у березні п.р.

За даними "Укравтопрому", продаж у наймасовішому серед нових авто сегменті комерційних автомобілів у квітні знизився до 858 одиниць, що на 93% менше, ніж у квітні минулого року, і на 3% більше, ніж у березні 2014 року.

Старих автобусів у квітні було продано 20 штук, що становить 17% від загальної кількості проданих у квітні автобусів.

Продажу на первинному ринку уживаних легкових автомобілів в квітні склали 179 одиниць, або 2% від загальної кількості проданих у квітні легкових авто.

За даними асоціації, частка старих автомобілів на первинному автомобільному ринку України у квітні поточного року становила 11,3%.

Серед комерційних автомобілів і автобусів в квітні 2014 року найбільшою популярністю користувалися Mercedes-Benz (175 штук), Renault (166 штук) і Volkswagen (105 штук).

Як повідомляв УНІАН, в Україніринок продажу вживаних автомобілів, що формується за рахунок імпорту, за підсумками 2013 року зріс на 14% - до 113,852 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.