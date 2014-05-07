Перший українсько-чеський електровоз випустять в 2016 році
Перший електровоз, виготовлений на українсько-чеському спільному підприємстві, буде випущений у 2016 році.
Про це в ході виїзного засідання уряду в Харкові заявив міністр інфраструктури Максим Бурбак.
За його словами, 13-14 травня представники компанії «Шкода» прибудуть на Запорізький електровозоремонтний завод для завершального етапу переговорів зі створення спільного підприємства між Україною і Чехією.
«Планується, що в 2016 році вийде перший електровоз нашого власного українського виробництва на цьому спільному підприємстві», - сказав Бурбак, зазначивши, що виробництво буде розташоване саме на території України.
Він також додав, що після створення спільного українсько-чеського підприємства з'явиться 400 нових робочих місць.
Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року «Укрзалізниця» і компанія Skoda Transportation заявили про намір виробляти двосистемні пасажирські електровози, які здатні працювати на двох видах струму, - змінному і постійному, що у свою чергу позитивно позначиться на графіку курсування поїздів.
Передбачається, що спільне підприємство називатиметься "Українсько-чеський завод Запорізький електровоз" і виготовлятиме до 25 електровозів на рік.
17 березня ц.г. Бурбак заявив, що Міністерство інфраструктури України планує після стабілізації ситуації в країні повернутися до реалізації проекту зі створення спільного українсько-чеського підприємства з випуску локомотивів між Запорізьким електровозоремонтним заводом і Skoda Transportation.
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