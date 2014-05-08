В Україні пасажиропотік ключових аеропортів збільшився на 13%

Пасажиропотік семи ключових українських аеропортів в I кварталі збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13,1% - до 2,5 млн осіб, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України.

При цьому до списку розглянутих аеропортів не потрапив аеропорт «Сімферополь» через анексію Росією півострова Крим.

Зокрема, найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль» в I кварталі 2014 року збільшив пасажиропотік на 15,7% - до 1,446 млн пасажирів. Частка ринку авіапасажирів аеропорту становить 57,3% від загального обсягу пасажиропотоку семи найбільших аеропортів України.

Столичний аеропорт "Київ" у звітному періоді обслужив 311 тис. осіб, що збігається з результатом I кварталу 2013 року. При цьому частка ринку аеропорту серед семи найбільших аеропортів країни склала 12,3%.

Аеропорт "Донецьк" у січні-березні збільшив пасажиропотік у порівнянні з січнем-березнем 2013 року на 17,8% - до 232 тис. пасажирів, займаючи 9,2% частку ринку з семи аеропортів.

Аеропорт "Одеса" у I кварталі збільшив пасажиропотік на 13,1% - до 198 тис. осіб. Частка ринку "Одеси" серед семи аеропортів дорівнює 7,8%.

Аеропорт "Харків" збільшив кількість обслужених пасажирів на 18% - до 125 тис. осіб, забезпечуючи собі 5% частку ринку серед семи аеропортів.

Аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік на 1,8% - до 110 тис. пасажирів. Частка ринку аеропорту серед семи аеропортів склала 4%.

Аеропорт "Дніпропетровськ" збільшив пасажиропотік на 22,2% - до 102 тис. пасажирів. Частка ринку "Дніпропетровська" серед семи аеропортів дорівнює 4%.

Як повідомляв УНІАН, пасажиропотік через українські аеропорти за підсумками 2013 року збільшився на 7,3% в порівнянні з 2012 роком - до 15,133 млн пасажирів.

8 основних аеропортів - Міжнародний аеропорт «Бориспіль», «Дніпропетровськ», «Донецьк», «Київ» (Жуляни), «Львів», «Одеса», «Сімферополь» та «Харків» у 2012 році забезпечили 98% авіапасажирів в Україні.