"Укрзалізниця" призначила на 11 травня додатковий потяг Дніпропетровськ - Київ

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення призначила на 11 травня ще один рейс раніше призначеного додаткового поїзда, що з'єднує столицю з Дніпропетровськом, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд №579П/580К за маршрутом Дніпропетровськ - Київ відправиться з Дніпропетровська о 12:07 і прибуде до столиці о 22:05. З Києва поїзд відправиться також 11 травня о 9:10 і прибуде на станцію призначення у 17:53.

"Всього на травневі свята "Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів і додаткові рейси двох цілорічних поїздів. Більша частина - 9 поїздів - призначені в напрямку Західної України у міста Львів, Ужгород та Івано-Франківськ", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період травневих свят 15 додаткових поїздів, які з'єднують Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківському, Миколаєвом, Дніпропетровськом, Харковом, а також поїзда Харків - Ужгород, Запоріжжя - Львів, Одеса - Ужгород. Крім того, відомство призначила додаткові рейси поїздів №397/398 Черкаси - Львів, №139К/140К Київ - Кам'янець-Подільський.

У 2013 році в період травневих і великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів.

Читайте також"Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на більшість поїздів з 27 травня