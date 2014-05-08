"ЮТейр-Україна" тимчасово скасувала 4 внутрішніх рейси

Дочірня авіакомпанія російського перевізника Utair - «ЮТейр-Україна» тимчасово скасувала чотири рейси у зв'язку із низькою рентабельністю через зниження попиту на авіаподорожі в Україні, повідомила УНІАН прес-служба компанії.

За даними прес-служби, компанія вже скасувала три рейси з Києва до Луганська, Харкова й Одеси, а з 12 травня призупинить виконання рейсів між Києвом і Львовом.

У повідомленні сказано, що з внутрішніх рейсів «ЮТейр-Україна» залишила лише один рейс Київ (Жуляни) - Донецьк, який здійснюватиметься до кінця літньої навігації 2014 року.

Разом із тим, прес-служба авіакомпанії зазначає, що загальне падіння пасажиропотоку не позначилося на зростанні попиту на чартерні рейси.

Як повідомляв УНІАН, раніше в середині квітня лоукост-авіакомпанія «Візз Ейр Україна» призупинила виконання дев'яти рейсів у зв'язку зі збереженням низького попиту на авіаподорожі до/з України й девальвацією гривні.

«ЮТейр-Україна» за підсумками 2013 року збільшила пасажирські авіаперевезення в 2,5 раза порівняно з 2012 роком – до понад 1 млн осіб.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» створена в 2009 році. Входить до групи «ЮТейр». «ЮТейр-Україна», що базується в міжнародних аеропортах «Луганськ», «Бориспіль» і «Жуляни» (Київ), виконує регулярні й чартерні рейси до країн ближнього й дальнього зарубіжжя на 15 літаках Boeing 737-800, Boeing 737-500, ATR 72-500, ATR42-300 і CRJ 200.