В Україні скоротилися продажі нових автомобілів і автобусів

Продажі нових комерційних автомобілів і автобусів падають

Продажі нових комерційних автомобілів в Україні за 4 місяці 2014 року скоротилися до 2 934 одиниць, що на 40% менше, ніж було продано за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зокрема, в квітні продажі нових комерційних автомобілів, до категорії яких входять вантажні автомобілі й фургони, впали порівняно з квітнем 2013 року на 72% - до 420 одиниць.

За даними "Укравтопрому", лідером авторинку в квітні 2014 року став російський "ГАЗ", що реалізував 81 автомобіль. На другому місці - німецький Volkswagen - 79 автомобілів, що на 67,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Третє місце на ринку у Fiat, обсяги продажів якого впали на 86,2% порівняно з квітнем 2013 року - до 49 одиниць. Далі розташувалися Renault (47 автомобілів, падіння на 63%) і Foton (20 одиниць, зростання на 566,7%).

Згідно з повідомленням, усього за квітень в Україні було продано й вперше поставлено на облік у ДАІ 1 278 комерційних автомобілів, що вдесятеро менше, ніж за квітень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого один із лідерів автомобільного ринку України група компаній "АІС" прогнозувала збільшення попиту на комерційні автомобілі в 2014 році на 20-30%.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України, - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогодні членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.

Крім того, скоротилися продажі нових автобусів до 511 одиниць, що на 33% менше, ніж було продано за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зокрема, в квітні 2013 продажі нових автобусів впали порівняно з квітнем 2013 року на 47% - до 99 одиниць.

За даними "Укравтопрому", лідером автобусного ринку в квітні 2014 року став "ЕТАЛОН" (Бориспільський автозавод), який реалізував 23 автобуса, що на 65,7% менше, ніж у квітні 2013 року. На другому місці - черкаський ATAMAN - 22 автобуси, що на 120% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Третє місце на ринку в часовоярської "РУТИ" обсяги продажів якої впали на 64,5% порівняно з квітнем 2013 року - до 11 одиниць. Такі ж результати у виробника автобусів I-VAN "Укравто" (11 автомобілів, як і в квітні 2013 року) і Peugeot (11 одиниць, без порівняльних даних).

Згідно з повідомленням, всього за квітень в Україні було продано і вперше поставлено на облік в ДАІ 119 автобусів, що втричі менше, ніж за квітень 2013 року.

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