"Укрзалізниця" скасувала ще 4 потяги, які курсують на сході України

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів на двох дільницях у Слов'янську та Краматорську, внесла зміни в розклад руху приміських поїздів, які курсують на сході України, а також скасувала 4 приміських потяги до стабілізації ситуації в регіоні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, "Укрзалізниця" скасувала такі приміські поїзди: №6073 Микитівка - Дебальцеве - Червоний Промінь, №6564/6562 Красний Луч - Антрацит, №6508 Антрацит - Дебальцеве, № 6284 Горлівка - Слов'янськ.

Крім того, починаючи з 7 травня, приміський поїзд №6996 за маршрутом Донецьк - Слов'янськ - Красний Лиман - Ізюм курсуватиме до станції Горлівка за зміненим маршрутом через станції Микитівка, тоді як раніше потяг курсував через станцію Слов'янськ. Зі станції Горлівка потяг буде курсувати за графіком приміського поїзда №6248 сполученням Горлівка - Красний Лиман.

"Укрзалізниця" просить пасажирів під час планування поїздки залізничним транспортом звертатися за уточнюючою інформацією про курсування поїздів в залізничні каси та довідкові служби вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" змінила маршрут 17 пар пасажирських поїздів у внутрішньому і міжнародному сполученнях через Краматорськ і Слов'янськ у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів на перегонах Слов'янськ - Шпичкіно і Красний Лиман - Форпостна. До стабілізації ситуації вони курсуватимуть через ділянку Червоноармійськ - Павлоград - Лозова.

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Після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в районі Слов'янська та Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії почалася активна фаза антитерористичної операції.

2 травня у Слов'янську терористи захопили пост електричної централізації і заблокували рух поїздів на ділянці Лозова - Ясинувата, в результаті чого Донецька та Південна залізниці змінили маршрут курсування 45 поїздів, в тому числі - 28 потягів були скасовані.

3 травня 48 приміських поїздів змінили маршрути прямування, в тому числі - 29 потягів були скасовані. 4 травня з 52 приміських поїздів були скасовані 33 поїзда і 19 поїздів змінили маршрути прямування. 5 травня з 52 приміських поїздів - 34 поїзда були скасовані і 18 поїздів змінили маршрути. 6 травня Донецька залізниця скасувала 29 приміських поїздів, Південна магістраль скасувала 4 поїзди. Також відомство обмежило маршрути 9 приміських поїздів Донецькою залізницею і 10 - Південною залізницею.