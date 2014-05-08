Придніпровська залізниця збільшила середньодобовий пробіг локомотивів

Придніпровська залізниця (ПЗ) у квітні 2014 року збільшила середньодобовий пробіг локомотивів у порівнянні з квітнем минулого року на 1% - до 483 км з 478 км, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, середньодобовий пробіг за цей період перевищив плановий показник на 1,7%.

При цьому середньодобова продуктивність локомотивів збільшилася порівняно з плановим показником на 1,6% - до 1,38 млн т/км брутто.

У той же час, Придніпровська залізниця прискорила обіг навантаженого вагона до показника за аналогічний період 2013 року на 0,35 доби - до 1,34 доби, а обіг вантажного вагона - на 0,45 доби, до 3,61 доби.

Крім того, простій вантажного вагона на одній технічній станції скоротився в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року на 2,42 години - до 6,71 години.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-березні 2014 року збільшила середньодобовий пробіг локомотивів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 2,1% - до 496 км.

У 2013 році Придніпровська залізниця збільшила середньодобовий пробіг локомотива порівняно з 2012 роком на 4,8% - до 480 км.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.