"Укрзалізниця" через бойовиків скасувала деякі зупинки міжнародних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою посилення заходів безпеки на залізничному транспорті, з 8 травня поточного року тимчасово встановила зупинки для 17 міжнародних транзитних поїздів і міжнародних поїздів у сполученні з Кримом тільки на позакласних вокзалах та вокзалах першого класу, скасувавши інші зупинки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, до міжнародних поїздів, які будуть зупинятися лише на позакласних вокзалах та вокзалах першого класу, відносяться поїзди №8/7 Санкт-Петербург - Севастополь №15/16 Москва - Ужгород - Будапешт; №17/18 Москва - Севастополь №27/28 Кисловодськ (Адлер) - Москва; №53/54 Перм - Сімферополь; №29/30 Москва - Сімферополь; №59/60 Москва - Софія; №47/48 Москва - Кишинів; №61/62 Санкт-Петербург - Кишинів; №66/65 Кишинів - Москва; №68/67 Сімферополь - Москва; №98/212 Керч - Феодосія - Москва; №99/100 Мінськ - Сімферополь; №141/142 Єкатеринбург - Сімферополь; №302/356/390 Мінськ - Адлер/Мінеральні Води/Анапа; №341/342 Москва - Кишинів; №393/394 Полоцьк - Сімферополь.

Згідно з повідомленням, на території України налічується 126 вокзалів, в тому числі 19 позакласних вокзалів і 12 вокзалів першого класу. Зокрема, до позакласних вокзалів належать: Донецьк, Луганськ, Ясинувата, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Чоп, Тернопіль, Рівне, Ужгород, Одеса-Головна, Харків-Пасажирський, Київ-Пасажирський, Жмеринка, Вінниця, Хмельницький, Дніпропетровськ, Запоріжжя-1, Сімферополь.

До вокзалів першого класу належать: Дебальцеве, Іловайськ, Херсон, Миколаїв, ім. Т. Шевченка Північний, Полтава Південна, Суми, Харків-Левада, Лозова, Козятин, Севастополь, Джанкой.

"Пасажирам, які придбали квитки до станцій, на яких скасовані зупинки поїздів, буде запропоновано здати квиток для повернення коштів у повному обсязі. Пасажири також можуть проїхати до станції, що передує тій, до якої був придбаний квиток. У такому випадку пасажири можуть не пізніше трьох годин після відправлення поїзда пред'явити проїзний документ у квиткову касу, де їм поставлять у квитку відповідну відмітку і повернуть гроші за непрослідувану відстань", - уточнили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця", у зв'язку з дестабілізацією ситуації на сході України, змінила маршрут 17 пар пасажирських поїздів у внутрішньому і міжнародному сполученнях через Краматорськ і Слов'янськ, а також скасувала низку приміських поїздів у східному регіоні.

