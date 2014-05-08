Південно-Західна залізниця посилює охорону своїх об'єктів на свята

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) з метою попередження випадків незаконних втручань сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту має намір посилити охорону своїх стратегічних об'єктів на травневі свята, повідомили УНІАН у прес-службі Південно-Західної залізниці з посиланням на начальника залізниці Олексія Кривопішина.

Згідно з повідомленням, в даний час Південно-Західна магістраль вже забезпечила цілодобову охорону найважливіших споруд на головних напрямках руху поїздів і задіяла додаткову охорону залізничних мостів московського напрямку.

"Ми значно збільшили кількість нарядів і патрулів у місцях розташування стратегічних об'єктів залізниці, посилили нагляд за вартовими приміщеннями і забезпечили керівників дирекцій та структурних підрозділів оперативним зв'язком, аби вони могли вчасно отримати допомогу у випадку виникнення позаштатної ситуації. Крім того, особовий склад воєнізованої охорони спільно з працівниками УМВС України на Південно-Західній залізниці патрулює перегони і парки станцій", - цитує прес-служба Кривопішина.

Крім того, починаючи з 8 травня, ПЗЗ виставить спарені пости охорони, які будуть цілодобово стежити за пости електричної централізації на станціях: Зернове, Хутір-Михайлівський, Терещенська, Кролевець, Конотоп, Бахмач-Пасажирський, Бахмач-Київський, Ніжин, Київ-Пасажирський, Дарниця, Київ-Московський, Київ-Волинський, Святошино, Трипілля-Дніпровське, Бориспіль, Козятин, Жмеринка, Коростень, Шепетівка і Вінниця.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця в січні-березні 2014 року зафіксувала понад 70 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, в результаті чого підприємство зазнало збитків на суму 975,6 тис. грн. Дані дії призвели до затримки 83 поїздів на загальний час більше 150 годин.

Читайте також"Укрзалізниця" через бойовиків скасувала деякі зупинки міжнародних поїздів

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Читайте також"Укрзалізниця" скасувала ще 4 потяги, які курсують на сході України

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.