"Укрзалізниця" прогнозує падіння пасажирообігу цього року майже на 10%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з анексією Криму Росією прогнозує за підсумками 2014 року падіння пасажирообігу порівняно з показником 2013 року на 9,6% - до 44,4 млрд пас./км, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"На 2014 рік у зв'язку з дестабілізацією ситуації у Кримському регіоні передбачається зменшення загального пасажирообігу на 9,6% до показників 2013 року", - зазначається у повідомленні.

За даними прес-служби, у 2013 році пасажирооборот Кримської дирекції залізничних перевезень, що входить до складу Придніпровської залізниці, становив 3,5 млрд пас./км, що становило 7,2% загального річного пасажирообігу залізничного транспорту в Україні.

На території АР Крим розташовано 29 відокремлених структурних підрозділів, що входять до сфери управління "Укрзалізниці", зокрема 26 відокремлених структурних підрозділів Придніпровської залізниці. Проте, як нагадали в "Укрзалізниці", нелегітимна влада Криму оголосила наприкінці березня про переведення активів структурних підрозділів залізниць України, що знаходяться на півострові, у власність Криму, а також про створення на їх базі держпідприємства "Кримська залізниця".

Щодо обсягів вантажоперевезень по Кримській дирекції, то питома вага вантажоперевезень з її участю в загальному обсязі залізничних перевезень за підсумками лютого поточного року становила 4,6%. Частка морських торговельних портів Криму у загальному обсязі вантажоперевалювання за участю залізниць у 2013 році становила 9,5%. Як відзначають фахівці "Укрзалізниці", більшість експортно-імпортних вантажів (близько 64% загального обсягу), які прямували через порти Криму, вантажовідправники і вантажоодержувачі зможуть направити через інші українські порти, враховуючи наявність вільних перевалочних потужностей.

"На сьогодні законодавчо не врегульовано питання щодо майна державних підприємств, яке розташоване на території АР Крим. Після ухвалення законодавчого або нормативно-правового акту, який регламентуватиме порядок дій державних підприємств із захисту майна, розташованого на території АР Крим, підприємствами залізничної галузі буде вжито відповідних заходів", - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у березні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою частиною України і анексованим Росією Кримом на 40% порівняно з березнем 2013 року, а пасажироперевезення між Кримом і Росією – на 21-23%.

14 березня Придніпровська залізниця звернулася до Генеральної прокуратури України з офіційним листом у зв'язку з силовим захопленням її структурного підрозділу – Кримській дирекції залізничних перевезень.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн і перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн. осіб.

За даними Держстату, пасажирооборот залізничного транспорту у 2013 році скоротився на 0,5% - до 49,1 млрд пас./км.