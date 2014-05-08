«Нова пошта» підвищила вартість пересилки відправлень до Криму

Одна з найбільших українських кур'єрських служб «Нова пошта» підвищила тарифи на пересилку відправлень до Криму й назад, повідомляється на офіційному сайті компанії.

Згідно з повідомленням, якщо в накладній на товар вказано місто-відправник або місто-одержувач, що знаходиться в Криму, то вартість основної послуги на всі види відправлень помножується на коефіцієнт 1,25.

При цьому дія коригуючого коефіцієнта не буде поширюватися на вартість додаткових послуг і вартість комісії.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум із питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації на референдумі проголосували 96,6% жителів автономії.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму та Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

У середині березня низка українських кур'єрських служб, серед яких і «Нова пошта», тимчасово призупинили доставку товарів на територію Криму через нестабільну ситуацію на півострові.