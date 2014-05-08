"Укрзалізниця" до Дня Перемоги нагородила ветеранів залізничної галузі

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") до 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні вручила почесні галузеві нагороди та грошові премії ветеранам залізничної галузі та учасникам бойових дій за мужність і героїзм, проявлені в боротьбі з фашизмом в роки війни та вагомий внесок у розвиток залізничного транспорту в післявоєнні роки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, до Дня Перемоги "Укрзалізниця" вручила почесні грамоти 28-ми учасникам Великої Вітчизняної війни Придніпровської залізниці, а ще 10 ветеранів були нагороджені керівництвом Придніпровської магістралі.

За даними прес-служби Донецької залізниці, галузеві нагороди отримали 49 ветеранів магістралі. В цілому, під час свята планується провести близько 20 благодійних обідів-зустрічей, які відвідають майже 800 ветеранів. Для відвідування ветеранів на дому передбачено близько 2 тис. продовольчих наборів, а також грошова допомога поштовим переказом близько 223 ветеранам, які проживають у віддалених населених пунктах. За даними ДЗ, тільки за чотири місяці поточного року матеріальну допомогу отримали 599 ветеранів та 303 пройшли курс лікування в галузевих санаторіях і пансіонатах.

За даними прес-служби Одеської залізниці, 54 ветерана-залізничника отримали почесні нагороди від генерального директора "Укрзалізниці" та начальника Одеської магістралі.

За даними "Укрзалізниці", 8 травня напередодні 69-ї річниці Перемоги над фашистами, поблизу приміського вокзалу станції Дарниця відбувся мітинг ветеранів-залізничників та колективу Української залізничної швидкісної компанії, присвячений пам'яті дарничан-залізничників, загиблих під час бомбардування станції 8 квітня 1944 року. Під час заходу відбувся концерт військового духового оркестру та солістів київського Будинку офіцерів, а після закінчення святкового концерту всі бажаючі мали можливість скуштувати солдатську кашу, приготовлену в умовах польової кухні.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» має намір в поточному році зберегти існуючі пільги для ветеранів залізничної галузі.

Залізниці України в 2013 році надали фінансову допомогу пенсіонерам-залізничникам на суму понад 167 млн грн. Зокрема, 50,7 млн грн було виділено на оплату медичного страхування 161 892 пенсіонерів, 4,1 млн грн - на побутове паливо за пільговими цінами для даної категорії людей, 25,1 млн грн - на оздоровлення 6 483 пенсіонерів у відомчих оздоровчих закладах, 3,9 млн грн - на проведення хірургічних операцій і лікування 4405 пенсіонерів, 53,1 млн грн - на придбання для них медикаментів, ортопедичного взуття, протезів, окулярів, слухових апаратів.

Довідка УНІАН. На залізницях України функціонують ради ветеранів війни і праці з метою підтримки ветеранів залізничної галузі. Ці організації ведуть активну громадську роботу, співпрацюють із залізницями з питань соціального захисту ветеранів, а також надають матеріальну допомогу найбільш нужденним непрацюючим пенсіонерам і ветеранам в межах фінансових можливостей.

