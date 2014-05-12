"Укрзалізниця" спростовує інформацію про загоряння поїзда Hyundai Київ - Харків

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") спростовує інформацію, що з'явилася 10 травня в деяких ЗМІ про загоряння швидкісного потягу "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem на маршруті Київ - Харків, уточнивши, що раніше випущені два потяги Hyundai після модернізації працюють у штатному режимі, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Інформація, розповсюджена інтернет-виданнями про загоряння електропоїзда Hyundai, не відповідає дійсності", - зазначається у повідомленні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі з посиланням на очільника державного підприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) Леоніда Лобойка, швидкісні електропоїзди, задіяні в організації пасажирських перевезень на напрямках Київ - Львів і Київ - Харків, які повернулися на ці маршрути після модернізації, працюють у штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила у рейс за маршрутом Київ - Харків швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" - перший з 10 наявних потягів, 6 травня - повернула ще один потяг на маршрут Дарниця – Київ – Львів. Модернізацію решти восьми електропоїздів планується завершити до кінця липня 2014 року.

Нyundai Rotem спільно з УЗШК з метою забезпечення безпеки пасажирів вирішили з 12 лютого тимчасово припинити експлуатацію всіх десяти потягів «Інтерсіті+» у зв'язку з виявленням під час чергового технічного огляду тріщин у конструкції потягів.

Пізніше «Укрзалізниця» заявила, що не допускала порушень правил експлуатації швидкісних потягів категорії "Інтерсіті+".

Пересувний склад Нyundai за маршрутом Київ – Харків було замінено на двосистемні потяги Skoda і потяги локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, а на інших напрямках – на потяги з локомотивною тягою, сформовані з СВ і купейних вагонів.

У березні Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження стосовно УЗШК за фактом несправностей і неліцензованого використання швидкісних електропоїздів Hyundai. У свою чергу, УЗШК спростувала ці звинувачення, заявивши, що має необхідну ліцензію для здійснення пасажирських перевезень у даних потягах.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати на залізницях України 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Оператором швидкісних потягів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.