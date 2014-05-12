Залізниці України скоротили щодобове навантаження вантажів на 1,6%

Згідно з повідомленням, середньодобова кількість навантажених вагонів за звітний період склала 15,7 тис., що на 2,2% менше показника за квітень 2013 року.

Повідомляється, що залізниці у квітні щодоби навантажували 1,01 млн тонн вантажів, що на 1,1% більше, ніж у березні поточного року.

Експлуатаційний вантажообіг у квітні поточного року склав 17,03 млрд т/км нетто, транзитні перевезення - 2,34 млрд т/км, пасажирообіг - 3,17 млрд пас./км.

За даними прес-служби, за звітний період "Укрзалізниця" відправила за розкладом 100% вантажних поїздів і 99,7% пасажирських поїздів, із них за графіком пройшли 99% вантажних поїздів і 94,4% пасажирських.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-березні 2014 року незначно збільшили середньодобове навантаження вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року - на 0,3%, до понад 940 тис. тонн. Середньодобова кількість навантажених вагонів за звітний період склала 14,6 тис., що на 0,7% менше показника за аналогічний період 2013 року.

У 2013 році "Укрзалізниця" відправила за розкладом 100% вантажних поїздів і 99,4% пасажирських, за графіком пройшли 98,8% вантажних поїздів і 97,6% пасажирських поїздів.

Залізниці України у 2013 році скоротили перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, а перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство у 2014 році планує збільшити пасажироперевезення у всіх видах сполучень на 0,5% - до 485,269 млн осіб, а вантажоперевезення - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.