Придніпровська залізниця за 4 місяці відремонтувала 3 тис. вантажних вагонів

Зокрема, капітально було відремонтовано 69 вагонів, інші 2888 вагонів пройшли деповський ремонт.

За даними прес-служби, тільки в квітні Придніпровська залізниця відремонтувала 730 вантажних вагонів, з них 709 вагонів пройшли деповський ремонт, 21 - капітальний.

За три місяці поточного року у вагонному депо Батуринська відремонтовано 576 вагонів у депо Нижньодніпровськ-Вузол - 575 вагонів, Мудрьона - 478, Джанкой - 347, Пологи - 384, Мелітополь - 290, П'ятихатки - 250, Верхівцеве - 40, Запоріжжя-Ліве - 17.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 1-му кварталі відремонтувала 2227 вантажних вагонів.

У спеціалізованих вагоноремонтних депо Придніпровської залізниці в 2013 році було відремонтовано 11,8 тис. вантажних вагонів.

Наприкінці 2011 року Укрзалізниця визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких з початку 2012 року передані вантажні піввагони українських залізниць. Ці заходи були прийняті для створення обладнаних спеціалізованих вагоноремонтних депо, концентрації фінансового і кадрового потенціалів з метою утримання у належному стані парку вантажного рухомого складу.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.