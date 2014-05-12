Залізниці України збільшили середньодобовий пробіг локомотивів

Залізниці України в квітні 2014 року збільшили середньодобовий пробіг локомотивів у порівнянні з аналогічним місяцем 2013 року на 3,8% - до 518 км, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, середньодобовий пробіг локомотивів за вказаний період перевищив плановий показник на 6,6%.

Середньодобова продуктивність локомотивного парку за вказаний період зросла до показника за аналогічний період минулого року на 3,3% - до 1,49 млн т/км брутто, до планового показника - на 4,3%.

Обіг вантажного вагона в квітні склав 7,79 доби, зокрема, навантаженого - 3,1 доби, що на 10% більше планового завдання.

За даними прес-служби, середньодобовий прийом вагонів за вказаний період склав 5347 вагонів, у тому числі навантажених - 2444 вагонів на добу. Крім того, в добу на залізницях країни приймалося 2904 порожніх вагона. Здача вагонів склала 5409 одиниць на добу, з них навантажених - 3716 вагонів, що на 15% більше плану.

Експлуатаційний вантажообіг локомотивів у квітні поточного року склав 28,43 млрд т/км брутто, загальний експлуатаційний вантажообіг - 17,03 млрд т/км нетто, транзитні перевезення - 2,34 млрд т/км

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-березні 2014 року збільшили середньодобовий пробіг локомотивів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 1,4% - до 517 км

Середньодобовий пробіг локомотивів у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 3,5% - до 497 км, що на 4% більше плану.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство у 2014 році планує збільшити пасажироперевезення у всіх видах сполучень на 0,5% - до 485,269 млн, а вантажоперевезення - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.