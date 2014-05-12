Придніпровська залізниця у квітні відремонтувала близько 15 км колії

Зокрема, за вказаний період залізничники реконструювали 8,5 км колії, капітально відремонтували 4,4 км, а також провели середній ремонт 1,9 км

Крім того, працівники Придніпровської залізниці замінили на нові два стрілочних переводи і 2,35 км рейок, а також здійснили середній ремонт 6 стрілочних переводів.

Основні ремонтні роботи в квітні були виконані на головних напрямках пасажирського і вантажного руху: П'ятихатки - Чаплине, Кривий Ріг - Комиш-Зоря, Лозова - Сиваш.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 2014 році планує модернізувати та відремонтувати близько 320 км колії на суму понад 355 млн грн.

Придніпровська залізниця у 2013 році модернізувала та відремонтувала 352,2 км колії на суму 389,72 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.