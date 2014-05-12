"Укрзалізниця" пояснила, чому затримуються потяги до Криму

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") пояснює тривалі затримки потягів, що з'єднують материкову частину України з анексованим Росією Кримом, здійсненням у потягах перевірок Державної прикордонної служби України і «самооборони» півострова, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Час у дорозі потягів, які прямують на територію АР Крим і назад, може збільшуватися в середньому від 2 до 3 годин у зв'язку з їх оглядом Державною прикордонною службою України і силами так званої «самооборони» Криму", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в умовах нестабільної ситуації в країні Держприкордонслужба проводить контрольні перевірки потягів на станціях Вадим, Херсон, Мелітополь та Іловайськ, унаслідок чого потяги прибувають на станцію призначення із запізненнями. У свою чергу, представники «самооборони» Криму проводять огляд потягів на станції Джанкой, внаслідок чого потяги затримуються в середньому до однієї години.

У прес-службі наголошують, що "Укрзалізниця" не скасувала жодного потягу, що курсує до Криму, всі потяги курсують за заданими маршрутами згідно з встановленим графіком руху.

"У графіку руху на 2014-2015 роки фахівці "Укрзалізниці" вже передбачили 40-хвилинні стоянки для проведення огляду потягів Державною прикордонною службою України", - резюмували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" вже заявляла про те, що курсування пасажирських потягів у кримському напрямі і назад здійснюється за графіком, проте із затримками від 10 хвилин до 50 хвилин.

У березні 2014 року у внутрішньому і міжнародному сполученні до Криму прибуло і відправилося 1094 пасажирських потяги. «Укрзалізниця» запропонувала пасажирам 464,1 тис. квитків на потяги, що з'єднують Крим з материковою частиною України, що на 32,4% менше аналогічного періоду минулого року, з них 344,6 тис. квитків було продано.

Практично всі країни світу не визнали анексії Криму, засудивши дії Кремля.

