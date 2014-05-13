Будівництво Бескидського тунелю планують завершити в першому кварталі 2017 року

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує реалізувати один із найбільших інфраструктурних проектів країни - будівництво нового двоколійного залізничного Бескидського тунелю в Карпатах, в 1-му кварталі 2017 року, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці" з посиланням на головне управління колійного господарства відомства.

Згідно з повідомленням, новий двошляховий тунель буде мати довжину 1,76 км і пролягати на максимальній глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта.

Будівельні роботи ведуться цілодобово, зокрема, станом на 12 травня поточного року працівники служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд "Укрзалізниці" виконали роботи по проходці 198 м тунелю.

В даний час працівники підрозділів Львівської залізниці реконструюють колійне господарство станції Бескид, а також укріплюють схил гори на східному підході до даної станції.

"Реконструкція колійного господарства станції Бескид передбачає збільшення радіусів кривих, реконструкцію 8 км верхньої будови колії, реконструкцію контактної мережі і пристроїв сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) і зв'язку. Зазначені заходи дозволять забезпечити збільшення швидкості руху поїздів на станції Бескид та по тунелю з 40 км/год до 70 км/год", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на підготовчі роботи з початку будівництва цього тунелю Львівська залізниця виділила 71,5 млн грн власних коштів і ще 50,9 млн грн, які надійшли у вигляді кредиту від ЄБРР. Новий тунель будуватимуть на межі Львівської та Закарпатської областей в 30 м від діючого тунелю, збудованого ще за часів Австро-Угорщини в ХІХ столітті, який знаходиться в аварійному стані.

В кінці грудня 2013 року Кабінет міністрів України схвалив залучення позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в розмірі 55 млн євро на будівництво Бескидського тунелю.

Міністерство інфраструктури України має намір в 2014 році прокласти близько 0,7 км шляху Бескидського тунелю.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель - другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить в п'ятий пан'європейський транспортний коридор (Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна - Росія.

У кінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівської залізниці для будівництва та облаштування цього тунелю.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн підуть на монтажні роботи.