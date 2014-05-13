Придніпровська залізниця підрахувала втрати від незаконного втручання в її роботу

Придніпровська залізниця (ПдЗ) у квітні 2014 року зафіксувала 6 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту проти 8 випадків за аналогічний період минулого року, в результаті чого підприємство зазнало збитків на суму 2,62 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, Придніпровська залізниця за звітний період зафіксувала 3 випадки розукомплектування рухомого складу, пристроїв та споруд, по одному випадку - перекриття руху поїздів сторонніми особами та розкрадання вантажів з вагонів, а також повідомлення про встановлення вибухового пристрою на об'єкті залізниці.

За даними прес-служби, внаслідок несанкціонованого втручання в діяльність Придніпровської магістралі сторонніх осіб у квітні були затримані 4 поїзди сумарно на три години і 10 хвилин порівняно з 21 поїздом, затриманим сумарно на 14 годин 39 хв, в квітні 2013 року.

Залізниця нагадує про адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконні втручання в роботу залізничного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-березні 2014 року зафіксувала 21 випадок несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, що в три рази більше аналогічного періоду 2013 року, в результаті чого підприємство зазнало збитків на суму 12,18 тис. грн.

На Придніпровській залізниці у 2013 році було зареєстровано 37 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у діяльність підприємства проти 43 випадків в 2012 році, при цьому завдані збитки зросли вчетверо - до 102,9 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3,2 тис. км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.