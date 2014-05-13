Українські авіакомпанії запропонують пасажирам нові напрямки

Українські авіакомпанії отримали дозвіл від комісії з формування та реалізації державної політики з експлуатації повітряних ліній на виконання міжнародних і внутрішніх регулярних рейсів за новими напрямками.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, українським авіаперевізникам надано право на виконання внутрішніх і міжнародних регулярних і чартерних рейсів за новими напрямками.

Зокрема, найбільша українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) отримала дозвіл на експлуатацію напрямку Одеса-Барселона (Іспанія) і Харків-Ларнака (Кіпр).

Авіакомпанії "Дніпроавіа" дозволено літати з Києва до Вільнюса (Литва), Риги (Латвія) і Ростова-на-Дону (Росія), а також із Дніпропетровська до Кутаїсі (Грузія).

Авіакомпанія "Візз Ейр Україна" отримала дозвіл на виконання регулярних рейсів із Києва до Неаполя (Італія), а авіакомпанія "Браво" може літати з Києва до Аммана (Йорданія), Багдада (Ірак) і Дамаска (Сирія).

Авіакомпанія "Авіалінії Харкова" отримала дозвіл на перевезення пасажирів із Києва, Донецька та Харкова до Монастіра (Туніс), а також із Харкова до Барселони (Іспанія) й Ларнаки (Кіпр).

Крім того, з 30 березня по 26 жовтня 2014 року авіакомпанія "Авіалінії Харкова" має право виконувати чартерні рейси до Туреччини, а саме Запоріжжя-Анталія і Київ-Бодрум. Авіакомпанія "Роза Вітрів" може літати чартером із Донецька й Запоріжжя до Анталії (Туреччина) й зі Львова до Даламана (Туреччина).

Як повідомляє прес-служба, авіакомпанія "Дніпроавіа" отримала дозвіл на здійснення регулярних внутрішніх рейсів між Києвом і Харковом.

Разом із тим, комісія з формування та реалізації державної політики з експлуатації повітряних ліній 22 квітня анулювала права авіакомпаній "Дніпроавіа", "Візз Ейр Україна", "ЮТейр Україна", "Роза Вітрів" і "Ян Ейр" на використання деяких повітряних ліній за заявами перевізників, йдеться в повідомленні.

